BE-alertsysteem faalt, pas 4 uur na brand sms verstuurd

En er is nog kritiek, want een melding van de brand via BE-alert werd pas 4 uur na het incident uitgestuurd. Met het BE-alertsysteem kan een gemeente via sms haar inwoners op de hoogte brengen van belangrijk nieuws, zoals in dit geval een brand. "Maar dat is hier veel te laat gebeurd", zeggen heel wat inwoners nu. Zeker bij een brand waarbij asbest vrijkomt en snel handelen belangrijk is. Maar volgens de gemeente was communicatie via sociale media belangrijker dan een BE-alert uitsturen.