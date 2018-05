Bazel is beste groente- en fruitgemeente van 2018

En over groenten gesproken.. Moestuinieren midden in de stad, het kan nu ook in Aalst. Alle Aalstenaars met groene vingers kunnen vanaf 15 mei terecht op De Gendarmerie. Bedoeling is dat de voormalige rijkswachtkazerne, in de Denderstraat, op termijn uitgroeit tot één grote stadstuin. Wim Lybaert, Vlaanderens bekendste moestuinier, was er dit weekend bij om geïnteresseerden een aantal tips and tricks mee te geven.