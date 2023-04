Bazel: Bestuurder mist bocht

En ook iets verderop, op de E17 in Haasdonk, was er heel wat verkeershinder. Ook door een ongeval. Daar kreeg een vrachtwagen rond 11 uur te maken met een klapband. De chauffeur verloor de controle over het stuur, en botste hard tegen de middenberm. Bij die klap scheurde de brandstoftank van de vrachtwagen. Honderden liters brandstof kwamen zo op de rijbaan terecht. De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond, maar de brandweer had wel de handen vol met het opkuisen van de brandstof. Dat klusje nam ongeveer drie uur in beslag. Daardoor was het lang filerijden in de richting van Antwerpen. Op een gegeven moment verloor je anderhalfuur, en stond er file tot in Waasmunster.