In Lochristi is gisteren onder massale belangstelling Kris Manssens begraven. Manssens was zaakvoerder van een bekend restaurant in Velzeke, bij Zottegem. Hij kwam om het leven door een ongeval op een Duitse autosnelweg twee weken geleden, toen hij met zijn gezin op terugweg was van vakantie. Zijn zwaargewonde vrouw en zoon zijn intussen ook gerepatrieerd maar liggen nog altijd in het ziekenhuis.