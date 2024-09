Baudewijn Diependaele over zijn Matthias, de nieuwe minister-president van Vlaanderen: "Hij gaat altijd tot het uiterste"

Die onderhandelingen werden dus in goede banen geleid door formateur Matthias Diependaele. Hij heeft zijn opdracht vervuld. De Zottegemnaar was de vorige legislatuur al Vlaams minister van onder meer Erfgoed en Financiën. En hij mag nu het hoogste postje van die regering innemen. Al heeft hij die ambitie nooit zo uitgesproken, zegt zijn vader Baudewijn Diependaele. Hij is, net als heel wat Zottegemnaren, trots op de allereerste Oost-Vlaamse minister-president van Vlaanderen.