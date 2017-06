Onderwijs Basisschool Zouaaf in Hamme heeft nieuwe lokalen

We blijven nog even in de leslokalen want in Hamme heeft de basisschool van het Katholiek Onderwijs Zouaaf er een gloednieuw gebouw bij voor de vijfde- en zesdejaars. Het gebouw kost 1 miljoen euro. 70 procent komt van de Vlaamse gemeenschap, voor de rest van de centen heeft de school zelf gezorgd. Het bouwdossier sleepte al meer dan tien jaar aan, maar is nu dus eindelijk gefinaliseerd. De nieuwbouw is er niet gekomen omwille van het stijgend aantal leerlingen. Er was simpelweg een tekort aan moderne, eigentijdse lokalen.