Onderwijs Basisschool Windekind Denderwindeke bouwt een kleuterschool

embed

Aan diezelfde Edingsesteenweg in Denderwindeke, een paar huizen verderop, is de basisschool Windekind gestart met de bouw van een nieuwe kleuterschool. Er komt een volledige nieuwbouw, met nieuwe klaslokalen, een turnzaal, een refter en een EHBO-lokaal. Dat was nodig, want de kleuters krijgen vandaag les in containers. Pas half 2019 zal de nieuwbouw klaar zijn. Het nieuwe gebouw kost 1 miljoen euro. 3 kwart daarvan is gesubsidieerd.