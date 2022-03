Basisschool 't Wimpeltje in Impe even geëvacueerd na brandgeur

Voor de leerlingen van basisschool ’t Wimpelke in Impe, bij Lede, was het deze voormiddag even schrikken. Omwille van een brandgeur werd de school eventjes volledig geëvacueerd. De oorzaak van de geur lag bij een stopcontact in het klaslokaal van het vierde leerjaar. Op het moment dat de brandweer dat lokaal inspecteerde, kwamen er plots vlammen uit dat stopcontact naast een houten kast. Daarop werd de hoofdschakelaar van de elektriciteit uitgeschakeld en kon verdere uitbreiding van de kortsluiting vermeden worden. Tijdens de interventie verzamelden de leerlingen en leerkrachten zich op het kerkplein van Impe. Toen het gevaar geweken was, mochten ze terug naar de klaslokalen. Later op de dag werd het schooltje voor een tweede keer geëvacueerd na een vermoeden van brandgeur, maar dat bleek uiteindelijk loos alarm te zijn. Morgen kan het schooltje gewoon weer opengaan.