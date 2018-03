De opluchting in Lokeren is gigantisch groot want Sporting speelt ook volgend jaar in de hoogste voetbalklasse. MET Roger Lambrecht als voorzitter, en dat had NIET meer het geval geweest bij een degradatie. Want de voorzitter heeft in een gesprek met onze redactie gzegd dat hij hij zou opstappen mocht Sporting Lokeren naar 1 B gezakt zijn.