Basisschool Melsele hervat schooljaar met worstenbrood en appelbollen

Morgen is het zover, dan gaan de schoolpoorten weer open. Na een pauze van drie weken leven de directies met gemengde gevoelens toe naar die nieuwe start. Want de omikronvariant van het coronavirus blijft zorgen baren. In de basisscholen moeten de klassen in quarantaine na vier besmettingen, in het secundair onderwijs zijn er géén quarantaineregels. Als er in het gezin een coronabesmetting is, moet het kind in quarantaine. Maar na een hoogrisicocontact buiten het gezin, mag het gewoon naar school. De scholen moeten dan ook creatief uit de hoek komen om het aantal besmettingen zo veel mogelijk te beperken.