Voorlopig zitten de scholen nog in code geel, maar de kans is groot dat daar vanavond verandering in komt. Minister van Onderwijs Ben Weyts zou nu toch willen veranderen naar code oranje. Dat zou betekenen dat de leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs slechts week om week naar school gaan. Maar dat zag de minister tot op vandaag nog niet zitten. Hij wil de leerlingen zoveel mogelijk op school houden. Maar heel wat directies, onder andere die van het atheneum in Lokeren, zouden toch liever wat minder volk op de schoolbanken zien zitten.