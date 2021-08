Op de campus van de KU Leuven in Aalst hebben studenten die aan de opleiding industrieel ingenieur willen beginnen vandaag hun ijkingstoets afgelegd. Die toets is verplicht sinds dit jaar. Ook op andere campussen in Vlaanderen werd vandaag zo'n ijkingstoets georganiseerd. Zo'n toets moet de studenten een beeld geven van het niveau van de opleiding. Daarna krijgen ze feedback of ze voor bepaalde onderwerpen nog wat moeten bijstuderen. In Aalst waren 25 jongeren op post.