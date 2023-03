Basisschool De Wegwijzer in Beveren neemt na 40 jaar afscheid van juf Annick

En we gaan het weekend in, ook in Beveren, met vertederende beelden van een afscheid van een bijzondere Juf. juf Annick van basisschool De Wegwijzer met pensioen gegaan. En dat hebben ze daar gevierd. Juf Annick Moorthamers heeft er 40 jaar trouwe dienst op zitten in de school. Ze werd vanochtend door haar man opgepikt thuis en met de motor naar school gebracht. En daar was de rode loper uitgerold voor haar. Alle kinderen van de school stonden haar op te wachten om haar te verwelkomen. Een emotioneel afscheid dat nog wel even zal blijven nazinderen.