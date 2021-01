Basisschool De Brug in Aalst nu officieel getroffen door de Britse variant van het coronavirus

In woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen zijn opnieuw vijf bewoners, twee personeelsleden en één vrijwilliger besmet met COVID-19. Dat is opmerkelijk, want vorige week werden alle bewoners gevaccineerd tegen het virus.Het vaccin werkt helaas pas echt na de tweede inspuiting. En die hebben de bewoners nog niet gekregen. De gemeente laat een labo onderzoeken of het om de Britse of Zuid-Afrikaanse variant van het virus zou kunnen gaan. Daarvan zijn de resultaten nog niet bekend. Op de getroffen afdeling is bezoek niet meer toegelaten. Ondanks de besmettingen komt het vaccinatieprogramma voor de komende weken niet in het gedrang. Het rusthuis blijft ook volop testen. De nieuwe uitbraak is in ieder geval een zware klap, zegt burgemeester Kenneth Taylor.