Basisschool De Brug in Aalst moet nu toch de deuren sluiten

De basisschool buitengewoon onderwijs De Brug in Aalst moet nu toch de deuren sluiten. Burgemeester Christoph D’Haese heeft gisteravond samen met de medische experten van de Veiligheidscel, de ambtenaar noodplanning, de Schepen van Onderwijs en de directie en CLB van De Brug de situatie in de school opnieuw besproken. Gisteren werden alle leerlingen en personeel van SBSB De Brug getest, nadat er een aantal besmettingen waren vastgesteld bij verschillende leerlingen die al sinds het weekend in quarantaine waren geplaatst. Dit ging in een eerste fase om 3 klassen. In totaal zijn er gisteren 9 leerlingen positief getest. Deze leerlingen zitten gespreid over 6 klassen. Er kan op vandaag nog niet uitgesloten worden dat het niet om de Britse variant van het COVID-19-virus gaat. Intussen stelt zich echter een bijkomend probleem in die zin dat maar liefst 18 leerkrachten (op een totaal van 30) in quarantaine moeten blijven. De school bevestigde de burgemeester ten node tot en met 26 januari 2021 gesloten te zijn. Om 16 uur deze middag volgt opnieuw overleg om de situatie verder met de beste zorgen op te volgen. "De Veiligheidscel volgt de situatie dus zeer kort op. De Aalsterse ziekenhuizen ASZ en OLV hebben fantastisch werk geleverd om alle kinderen op één dag tijd te testen. De bronopsporing wordt ook verder gezet. We hopen hiermee de uitbraak tegelijk te kunnen indijken en isoleren”, zo zegt de burgemeester.