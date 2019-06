BAS verplaatst zittingsdagen in onderzoek naar matchfixing

De definitieve uitspraak in de zaak over match-fixing in het voetbal lijkt opnieuw vertraging op te lopen. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, het BAS, heeft de zitting-sdagen voor de pleidooien verplaatst. Die waren gepland voor vandaag. Maar omdat de supporters van KV Mechelen opnieuw een wrakings-verzoek hebben ingediend tegen de voorzitter van het BAS, wordt de zaak opgeschoven. Het is de derde keer al dat de supporters van KV Mechelen dat doen. De zittingen worden verplaatst naar donderdag en volgende week maandag. Dat is ook de dag dat de Jupiler Pro League de kalender gaat bekendmaken. Dat wordt dus een kalender onder voorbehoud. Voor 15 juli zou er een uitspraak moeten zijn in de zaak.