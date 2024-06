BAS vernietigend voor Eendracht Aalst: 300.000 euro niet aangegeven bij BTW, verschillende (ex-)spelers wachten nog op hun geld

In Gent is ultraloopster Hilde Dosogne vanmiddag gestart aan haar 151ste marathon DIT JAAR, één marathon per dag dus, onafgebroken. In de loop van deze avond zal ze daarmee een wereldrecord verbroken hebben. De 150 afgelopen dagen heeft nog niks haar kunnen tegenhouden. Sinds begin dit jaar loopt Hilde elke dag dus een volledige marathon, 42,195 kilometer. Haar doel is om dit ook nog de rest van het jaar vol te houden, in totaal 366 marathons dus. Maar het wereldrecord bij de vrouwen ligt nu al voor het grijpen. Dat staat op 150 marathons op 150 opeenvolgende dagen. De loopster doet dit alles niet zomaar, ze zamelt er geld mee in voor de vzw BIG against breast cancer, en onderzoek naar borstkanker.