Bart Vertenten en advocaat halen slag thuis in "Propere Handen": Onderzoeksrechter wordt vervangen

En dan nog een nieuwe wending in het onderzoek naar het voetbalschandaal. Want Hans Rieder, de advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, heeft zijn slag thuisgehaald. Onderzoeksrechter Joris Raskin, die het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal leidt, is gewraakt en moet vervangen worden. De Beverse scheidsrechter en zijn raadsman eisten dat Raskin zich terugtrok omdat hij zelf tot voor kort in de licentiecommissie van het voetbal zetelde. Het Antwerpse hof van beroep geeft hen nu gelijk. Het federale parket kan wel nog in cassatieberoep gaan tegen de wraking. Rieder verwacht dat zijn cliënt aanstaande donderdag wordt vrijgelaten. Vertenten zit ondertussen al meer dan een maand in de cel.