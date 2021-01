Bart Van Renterghem en Eendracht Aalst gaan uit elkaar

Tweedenationaler Eendracht Aalst heeft het contract van trainer Bart Van Renterghem beëindigd. Dat gebeurde in onderling overleg. Van Renterghem was aan z'n tweede periode toe bij de Ajuinen. In zijn eerste passage werd hij kampioen met Eendracht Aalst, toen in de derde klasse. Maar z'n tweede doortocht was minder succesvol. Onder Van Renterghem degradeerde Aalst in 2019 uit de eerste amateurliga. Nu gaat de club dus op zoek naar een nieuwe coach.