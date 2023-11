Een opmerkelijk voorstel van Vooruit in Berlare. De partij pleit voor een 'cultuurmobiel' voor mensen in een rolstoel. Rolstoelgebruikers hangen vaak af van familie of vrienden om vervoerd te worden. Voor een bezoek aan de dokter, of voor boodschappen, kunnen ze wel terecht bij de 'Minder Mobielen Centrale'. Maar Vooruit wil een stapje verder gaan. Met een cultuurmobiel willen ze cultuurbeleving toegankelijker maken. De cultuurmobiel moet de mensen in een rolstoel tot aan het cultureel centrum brengen. Vooruit doet dat voorstel op de eerstvolgende gemeenteraad. Zo willen ze bijvoorbeeld Tania uit Berlare helpen. Zij houdt van cultuurbeleving, maar er geraken is niet altijd eenvoudig.