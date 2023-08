Op dag 7 van de Lokerse Feesten stonden onder meer Sylvie Kreusch, Wilco en Balthazar op de affiche. Balthazar was de headliner gisteravond. De indierockgroep staat al ruim tien jaar aan de top in België. De meeste bandleden hebben ook zijprojecten, zoals Warhaus en J. Bernardt. Het concert op de Lokerse Feesten was het laatste in lange tijd voor Balthazar. Dat kondigde de groep zelf aan op sociale media. Maarten Devoldere, Jinte Deprez en co drukken de pauzeknop in. Geen concerten meer, minstens tot er een nieuwe plaat komt. Meer wilden ze niet kwijt, ook niet voor onze camera. De fans vinden het zonde dat ze hun favoriete band een poos zullen moeten missen.