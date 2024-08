Bart en Eric, superfans van Front 242 zien hun band afscheid nemen van Lokeren: "Altijd goede fitness"

Lovende woorden van Front 242 voor de fans in Lokeren. En die waren dan ook talrijk aanwezig op de laatste optreden in Lokeren. Op een tiental tickets na, was de Grote Kaai uitverkocht. Voor de liefhebbers behoort de band tot één van de allergrootste in de Belgische muziekgeschiedenis. Ook voor Bart en Eric, twee die-hardfans. Zij zagen Front 242 al meer dan honderd keer, en ook gisteren waren ze van de partij.