Nieuw wereldwijd distributiecentrum Barry Callebaut in Lokeren krijgt vorm

Er is duidelijkheid voor de mensen die in de grensstreek wonen. In een net gepubliceerd ministerieel besluit staat wat er mag en niet mag in de grensgemeenten Sint-Gillis-Waas, Stekene en Beveren. Reizen en uitstapjes naar Nederland zijn verboden vanaf morgen, dat weet u. Maar de grens oversteken om te wandelen of te winkelen mag nog wel, onder hele strikte voorwaarden. Familie bezoeken mag ook, maar enkel omwille van dringende of medische redenen. En je moet altijd een document op zak hebben.