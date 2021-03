Barry Callebaut giet "één jaar in COVID-19-modus" in een lied

Barry Callebaut, de leider in cacao- en chocoladeproducten met vestigingen in Wieze en Lokeren, heeft een filmpje gelanceerd omdat ze nu al een jaar in COVID-19-modus verkeren. Het filmpje toont beelden van enkele sites in België, Italië, Frankrijk, Polen en Turkije, maar de echte sterren van het filmpje zijn de medewerkers van Barry Callebaut die een liedje zingen over -hoe kan het ook anders- chocolade. "Het enthousiasme intern is immens. We krijgen reacties van collega's over de hele wereld. De kracht van verbinding via muziek en chocolade", laat de chocoladefabrikant weten. "Chocolade is het product dat mensen in deze lockdown samenbrengt en troost biedt. We zijn heel erg trots dat we op deze manier het nodige shot dopamine (het gelukshormoon) bij deze mensen thuis te kunnen brengen."