FC Lebbeke zich op de slotspeeldag verzekerd van een verlengd verblijf in tweede nationale B. De mannen van Tom De Cock wonnen gisterennamiddag op het veld van Belisia Bilzen met 0-1. Na het laatste fluitsignaal was de ontlading bij de spelers en de meegereisde supporters dan ook enorm groot. Lebbeke sluit het seizoen af als vijftiende met 38 punten. Nog in tweede nationale, maar dan in de A-reeks, kan Eendracht Aalst, zoals u weet, nog altijd promoveren naar eerste nationale. Den Iendracht moet het daarvoor nu donderdag al opnemen tegen Hades Hasselt. Wil zwart-wit de promotie ook effectief binnenhalen, dan zal het daarna nog zeker twee wedstrijden moeten winnen. RFC Wetteren kon dit weekend dan weer de rechtstreekse degradatie afwenden, maar zij moeten zondag wel nog een barragewedstrijd spelen tegen Turnhout. Bij winst in eigen huis is de redding een feit.