Op verschillende plaatsen in ons zendgebied heeft Vlaams Belang een sterk resultaat neergezet. In verschillende gemeenten wint het de verkiezingen en mag het de komende twee weken gaan proberen om een coalitie op de been te brengen. Maar of dat zal lukken, dat is eerder twijfelachtig. Over Vlaams Belang en over Dendermonde praten we met boegbeeld Barbara Pas.