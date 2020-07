Barbara Pas en Steven Creyelman (Vlaams Belang) krijgen brief met poeder in brievenbus

Nadat gisteren koning Filip al een bezoek had gebracht aan onze provincie, is vandaag zijn echtgenote koningin Mathilde in Oost-Vlaanderen gepasseerd. In De Pinte ging ze op de koffie bij vzw Kadee. Sinds drie jaar organiseert de vereniging zomerkampen voor kansarme jongeren. Voor heel wat van die tieners is het kamp de enige uitstap die ze maken tijdens de grote vakantie. Dat er dan nog eens een koningin op bezoek komt, is natuurlijk onvergetelijk.