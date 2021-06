"Banken maken het de eventsector niet makkelijk om te herstarten"

Economisch nieuws: een Amerikaanse investeringsmaatschappij gaat 130 miljoen euro investeren in het Dendermondse IT-bedrijf Lansweeper. Lansweeper helpt bedrijven om hun IT-infrastructuur te verbeteren. Door de investering kan Lansweeper zijn marktbereik uitbreiden en productinnovatie versnellen. Het bedrijf is eigendom van de textielfamilie De Clerck. De familie blijft ook na deze investering de belangrijkste aandeelhouder. De Amerikanen krijgen een minderheidsbelang in ruil voor de centen. Lansweeper werd opgericht in 2004. Sindsdien is het personeelsbestand verviervoudigd tot 150 personeelsleden, en de omzet vervijfvoudigd. Om het personeel te bedanken voor dat succes kreeg het in 2016 een zwembad op kantoor. Het bedrijf telt intussen 25.000 klanten, waaronder ook grote namen als Mercedes, FC Barcelona, Sony en Nestlé. Maar ook overheden, ngo's en banken zijn klant.