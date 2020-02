Bangelijk filmpje! Kitesurfende Kruibekenaar trotseert Ciara!

In Aalst zijn enkele straten afgesloten omdat er nog gevaar dreigt voor de omgeving. Om te beginnen de Burchtstraat aan de productiesite van Tereos, in het centrum. Losliggende panelen aan de silo's zorgen voor gevaar, en ook de hoogtewerker die nodig is om de herstellingswerken uit te voeren, kan door de wind voorlopig niet gebruikt worden. Nog in Aalst is Tragel Sport gesloten gebleven, nadat de voorbije nacht het dak van feestzaal Filatuur op het pand was terechtgekomen. Ook in de Sint-Jorisstraat dreigen er brokstukken naar beneden te komen. Aan de winkeliers daar is gevraagd hun zaak te sluiten. En in Outer bij Ninove is er een dak van asbestplaten gaan vliegen. Daar is een gespecialiseerde firma gevraagd om die met de gepaste veiligheidsuitrusting op te ruimen.