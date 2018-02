Baloise Belgium Tour start dit jaar in Buggenhout

Afsluiten doen we vandaag met nieuws uit het veldrijden. De Kruibeekse Brico cross wordt dit jaar voor een keer niet in deelgemeente Bazel maar in Lokeren gereden. Reden hiervoor, het Belgische kampioenschap veldrijden dat begin volgend jaar plaatsvindt in Kruibeke. De Brico Cross wordt gereden op 14 oktober en twee zo'n grote evenementen op een korte tijd zien ze in Kruibeke niet zitten. Bovendien zijn het dat weekend in oktober ook nog eens gemeenteraadsverkiezingen. Daarom neemt Lokeren het dus een jaartje over.