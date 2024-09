De onweersbuien gooiden roet in het eten in Sint-Niklaas. Vrijdag konden de ballonnen van de Vredefeesten wel nog opstijgen. Maar gisterenavond bleven ze aan de grond. Opstijgen was te gevaarlijk. De special shape ballonnen werden wel opgeblazen. Voor dat spektakel zakten duizenden mensen af naar Sint-Niklaas.