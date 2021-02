Ballerini wint atypische Omloop Het Nieuwsblad

Onze streekgenoten hebben dit weekend geen podiumplaatsen bijeen gereden tijdens het openingsweekend van het Vlaamse voorjaar. Niet in Kuurne-Brussel-Kuurne vandaag, daar toonde Mads Pedersen zich de snelste in de spurt. Maar ook geen streekgenoten in de top tien gisteren na afloop van de Omloop Het Nieuwsblad. Greg Van Avermaet was zowel vandaag, met aan achtste plaats, als gisteren op de afspraak. Maar het koersverloop zat helaas niet mee.