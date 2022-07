Balenpers brandt uit in Vrasene, deel van veld gaat mee in vlammen op

Goeieavond en welkom. Voor de tweede dag op rij heeft het warme weer records gebroken. Het is namelijk de warmste 19de juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel is er met 38 graden een nieuw dagrecord geregistreerd. Het is vandaag zelfs de, op 1 na, warmste dag ooit sinds het begin van de metingen, in 1833. Enkel op 25 juli 2019 was het nog warmer. Ook in onze provincie werd op het warmste punt de kaap van 38 graden gehaald. Dat is net geen nieuw record. En vanaf morgen zakken de temperaturen wel weer opnieuw, zegt ook weerman Jonas De Bodt.