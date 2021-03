Wie houdt van dansen in nachtclubs tot in de vroege uurtjes, die zit al een jaar lang op zijn honger. Want sinds de invoering van de eerste coronamaatregelen in maart vorig jaar, zijn de nachtclubs en de discotheken in ons land ononderbroken gesloten geweest. Daarom hebben de uitbaters gisteravond actie gevoerd. Er is begrip voor de maatregelen, maar iedereen vraagt zich af hoelang dit nog houdbaar is. Ook Radar in Lokeren, vroeger bekend als discotheek Cherry Moon, voerde mee actie.