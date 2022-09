Bakkers Vlaanderen met bakfiets naar De Croo: "Met een broodprijs van 3 euro betaal je geen energiefactuur van 50.000 euro"

Op twee plaatsen in de gemeente Sint-Gillis-Waas zijn er verhoogde PFAS-concentraties aangetroffen in het grondwater. Het gemeentebestuur vraagt aan de bewoners van de betrokken locaties om de no regret-maatregelen op te volgen. Het gaat om de Potterstraat en de Sint-Helenastraat in het centrum van de gemeente. In een zone van 100 meter rond de Potterstraat en in een zone van 500 meter rond de Sint-Helenastraat gelden er nu maatregelen in afwachting van meer wetenschappelijke informatie rond de schadelijkheid van PFAS. Er wordt afgeraden om grondwater te gebruiken om te drinken, te koken, te besproeien, of zwembaden mee te vullen. De burgemeester benadrukt dat er geen reden is tot grote ongerustheid. De komende dagen zullen de getroffen inwoners een brief in de bus krijgen met meer info.