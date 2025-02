Club Bruggespeler Hans Vanaken mocht gisteravond zijn derde Gouden Schoen in ontvangst nemen. De kapitein van blauw-zwart was de gedoodverfde winnaar en kon die rol ook waarmaken. En dat inspireerde bakker Bart van bakkerij Sint-Anna in Zottegem. Daar zijn ze al enkele dagen in de weer met een speciale creatie voor Hans Vanaken.