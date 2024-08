In Beveren zijn ze toe aan dag drie van de Beverse Feesten. Aalstenaar Aaron Blommaert en Regi zijn daar vanavond de grote blikvangers. Gisteren was het ook al bakje vol in Beveren. De tent op de Grote Markt ging voor de eerste keer open deze editie. En een uitverkocht Beveren Buiten genoot van Suzanne & Freek en van Snelle. Een Nederlandse avond dus in Beveren.