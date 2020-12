Nieuws BAKEN, een nieuwe landmark voor het Logistiek Park Waasland

Aan de rand van het Logistiek Park Waasland, op de grens van het havengebied en de polders in Beveren, is er een nieuw kunstwerk verrezen. Baken, want zo heet het werk, is vanavond officieel ingehuldigd. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele, en ook van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Dat is de beheerder van het logistiek park. Het nieuwe landmark moet, zoals de naam het zelf aangeeft, een baken worden van dit logistieke haventerrein in volle ontwikkeling.