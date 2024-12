Baggerbootje zinkt op Durme in Tielrode

In Tielrode, bij Temse, is deze ochtend op de Durmerivier een baggerbootje ei zo na gezonken. Het baggerbootje maakte water en daardoor begon het te zinken. Maar omdat het aangemeerd lag aan de steiger ging het niet kopje onder. Er was niemand op het bootje aanwezig. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te beveiligen. Een gespecialiseerde firma zal het bootje moeten komen bergen. Het bootje lekte wel brandstof. De brandweer heeft de vervuiling beperkt door ze in te dammen.