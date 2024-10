Sint-Niklazenaren die al jaren apparaten in de kast hebben staan, die ze eigenlijk niet meer gebruiken, konden die vandaag inleveren, op het Stationsplein. Gemiddeld heeft de Vlaming nog tien toestellen staan die ze niet meer gebruiken. Recupel en Bebat roepen de mensen op, want via recyclage van de oude apparaten, kan de natuur gered worden.