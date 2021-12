Baby van 4 maanden stierf aan fatale infectie, niet door verwaarlozing

In Dendermonde is de bekende regenboogbank, vlak naast de Dender aan het Oscar Romerocollege, volledig vernield door vandalen. De bank werd met een elektrische zaagmachine doormidden gezaagd en het hout werd in het water gegooid. De regenboogbank is een initiatief van twee studentes. Ze wilden met deze bank het thema seksuele geaardheid bespreekbaar maken in de stad. Het is niet de eerste keer trouwens dat de bank werd gevandaliseerd. De bank werd eerder ook al eens in het water gegooid. De twee studentes zijn er het hart van in. Ze doen een oproep naar getuige