Baasje vermiste hond looft beloning uit van 800 euro: "Balou is alles voor mij"

800 euro, zoveel heeft Tiffany Magerman over voor de tip die zou kunnen leiden naar haar hond Balou. Die ontsnapte begin december in Zottegem en sindsdien ontbreekt elk spoor van de beagle. Maar Tiffany geeft de moed niet op. Volgens haar heeft Balou zich ergens verstopt of hebben mensen hem in huis genomen. Ze hoopt de hond snel terug bij haar te hebben, want momenteel gaat ze door een hel, zegt ze.