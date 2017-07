Heel wat mannen hadden vandaag wellicht veel liever op de radartoren gestaan dan in een overvol Waasland Shopping Center. Dat was vandaag open, voor de zomersolden. Het was er dan ook over de koppen lopen. Gisteren werd het dagrecord verbroken. Het shopping center kreeg 36.000 bezoekers over de vloer. En ook vandaag was het druk. De parking stond afgeladen vol.