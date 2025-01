Op de spoeddiensten in onze regio was het nog rustig vandaag. Hier en daar wel wat breuken en kneuzingen door valpartijen, maar het viel mee. Maar spoedartsen waarschuwen voor vanavond en vannacht. Wees voorzichtig en blijf binnen als het kan. En wie toch buiten moet gaan let het best op. wees voorbereid is de boodschap.