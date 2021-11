AZ Sint-Elisabeth Zottegem voert bezoekverbod in, ASZ Aalst dringt aan op strengere maatregelen

In het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem geldt vanaf morgen een bezoekverbod. Het ziekenhuis voert die maatregel in omdat het aantal opgenomen coronapatiënten blijft stijgen. In Zottegem liggen er nu 25 mensen op de COVID-afdeling. En ook in de andere ziekenhuizen neemt de ongerustheid toe. De dienst Intensieve Zorg van het ASZ in Aalst ligt vol. Het ziekenhuis roept om opnieuw te verstrengen. Schaf massa-evenementen tijdelijk af en beperk het aantal contacten, klinkt het daar.