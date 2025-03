AZ Sint-Blasius waarschuwt voor oplichtster die boetes int bij rokers op parking

Een opmerkelijk verhaal uit Dendermonde dan. Want daar heeft een vermoedelijke oplichtster eergisteren toegeslagen op de parking aan het ziekenhuis AZ Sint-Blasius. Een vrouw met een fluohesje sprak er rokers aan om hen te wijzen op het rookverbod dat geldt op de ziekenhuissite. De vrouw liet de rokers een stevige boete betalen in naam van het ziekenhuis. AZ Sint-Blasius laat weten dat de vrouw uiteraard niet handelde in naam van het ziekenhuis, want dat heeft niet de bevoegdheid om boetes te innen. Patiënten die toch geld hebben gegeven aan de dame nemen best contact op met de lokale politie van Dendermonde.