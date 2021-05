De COVID-parameters in ons land blijven verder dalen. En dat zien we ook aan de opnamecijfers in onze regionale ziekenhuizen. Die dalen ongeveer met 10 procent ten opzichte van gisteren. In totaal liggen er nu nog 92 coronapatiënten in onze ziekenhuizen. Dat zijn er 10 minder ten opzichte van maandag. De daling is het sterkst in het Dendermondse AZ Sint-Blasius. Daar halveert bijna het aantal opgenomen COVID-patiënten. Ook op de afdelingen Intensieve Zorg dalen de opnames. Enkel in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem komt er één kritieke patiënt bij. In totaal zijn er nog 27 mensen kritiek.