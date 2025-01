Het ziekenhuis AZ Sint-Blasius in Dendermonde heeft de gloednieuwe dienst Medische Beeldvorming geopend. Er is meer dan een jaar verbouwd en er is nieuwe apparatuur aangekocht. De nieuwe dienst moet efficiënter en vlotter werken. Zo zijn er verschillende wachtzalen waardoor patiëntenflows van elkaar gescheiden kunnen worden. Daardoor kunnen er op korte tijd meer patiënten behandeld worden.