Het federaal Overlegcomité heeft geen bezwaar tegen een uitbreiding van de buitenbubbel van vier naar tien personen. De maatregel zou ingaan vanaf maandag, 8 maart, en geldt dus nog niet dit weekend. Vanaf mei zouden er ook versoepelingen volgen voor bijvoorbeeld evenementen. Op 1 mei zou de horeca opengaan, weliswaar onder strenge voorwaarden. En er is een akkoord over versoepelingen in het onderwijs. Zo zouden er vanaf 15 maart in het lager en middelbaar onderwijs opnieuw schooluitstappen van één dag toegelaten zijn. Maar vooral de uitstapjes die nu mogelijk worden met meer dan 4 mensen gaan deugd doen, zo hoorden we van de mensen.