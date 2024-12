AZ Sint-Blasius breidt verplicht rookverbod aan in- en uitgangen uit naar hele campus

Vanaf volgend jaar mag er niet meer gerookt worden in en rond de gebouwen van het Dendermonde ziekenhuis AZ Sint-Blasius. De wetgeving rond roken in het openbaar verstrengt sowieso vanaf volgend jaar. Zo mag er niet langer gerookt worden aan de ingang van een ziekenhuis. Maar het AZ Sint-Blasius gaat nog een stapje verder. Daar wordt roken nu helemaal verbannen. Tot het einde van het jaar is roken daar nog toegelaten in het rookpaviljoen op het terrein. Maar dat paviljoen verdwijnt binnenkort. Het terrein wordt helemaal rookvrij. Het ziekenhuis voert al langer een strijd tegen roken. En ze zetten die missie nu verder.